ليفربول يفشل في تحقيق فوزه الأول وإشبيلية يصعد الى الصدارة بدوري الابطال اخبار الرياضة شارك

فشل ليفربول في تحقيق فوزه الاول بدوري الابطال بسقوطه في فخ التعادل 1-1 أمام مضيفه سبارتاك موسكو الروسي ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

تقدم سبارتاك موسكو في الدقيقة 23 عبر اللاعب فيرناندو فيما تعادل كوتينيو في الدقيقة 31 ليرتفع رصيد الفريقين إلى نقطتين خلفاً للمتصدر إشبيلية الذي رفع رصيده إلى 4 نقاط بعد الفوز على ماريبور متذيل الترتيب بنقطة واحدة.



وفي الدقيقة 23 نجح اللاعب فيرناندو لاعب سبارتاك موسكو من إفتتاح النتيجة لفريقه عبر ركلة حرة مباشرة سكنت شباك ليفربول وسط حالة من الذهول على وجه لاعبي ليفربول.



في الدقيقة 31 ظهر البرازيلي كوتينيو بعد لعبة هات وخذ مع زميله ساديو ماني سجل على إثرها هدف التعادل لفريقه.



وضمن نفس المجموعة تمكن إشبيلية من إعتلاء صدارة المجموعة بفوزه 3-0 على ضيفه ماريبو السلوفيني.



وشهد اللقاء تألق كبير مهاجم اشبيلية الفرنسي وسام بن بدر بتسجيله "هاتريك" بالدقائق 27 و38 و83 ( ركلة جزاء ). سيريانيوز 2017-09-26 19:16:47 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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