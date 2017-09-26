اصابات جراء سقوط قذائف على ضاحية الاسد بريف دمشق الاخبار المحلية شارك

سقطت يوم الثلاثاء 6 قذائف على ضاحية الاسد في ريف دمشق اسفرت على سقوط اصابات بالاضافة الى اضرار مادية.









ونقلت وكالة سانا عن مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق قوله أن المجموعات المسلحة المنتشرة في الغوطة الشرقية استهدفت ظهر اليوم بـ 6 قذائف هاون ضاحية الاسد سقطت إحداها على مدرسة الآفاق الخاصة.



وأشار المصدر إلى أن الاعتداءات أسفرت عن إصابة إحدى الطالبات إضافة إلى وقوع أضرار مادية بالممتلكات العامة والخاصة.



بدورها, اشارت مصادر مؤيدة الى اصابة 3 طلاب جراء سقوط قذائف اثناء انتهاء الدوام الرسمي في المدارس.



وأصيب السبت الماضي 4 أشخاص بجروح متفاوتة ووقعت أضرار مادية نتيجة سقوط قذيفتي هاون أطلقتهما المجموعات المسلحة على طريق المليحة ومنطقة باب شرقي بدمشق.



وتعد ضاحية الاسد, الخاضعة لسيطرة النظام, ومحيطها بالعموم أوضاع امنية متوترة, حيث تعرضت بشكل دائم لسقوط قذائف هاون, مما ادى الى سقوط قتلى وجرحى ووقوع أضرار مادية, الا ان اعلان منطقة لخفض التصعيد في الغوطة الشرقية ادى الى تراجع سقوط القذائف بشكل كبير.







سيريانيوز

2017-09-26 19:24:15 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





طباعة المقال

ارسل الموضوع الى صديق

شارك بالتعليق