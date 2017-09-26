سقط موناكو الفرنسي في عقر داره أمام بورتو البرتغالي بثلاثية نظيفة وفاز بشيكتاش التركي على ضيفه لايبزيغ الألماني 2-صفر الثلاثاء في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة في دوري أبطال أوروبا.

وكانت الجولة الأولى أسفرت عن فوز بشيكتاش على بورتو في معقله 3-1، وتعادل موناكو مع لايبزيغ 1-1.



ورفع بشيكتاش رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة مقابل 3 لبورتو ونقطة واحدة لكل من موناكو ولايبزيغ.



في المباراة الأولى على ملعب لويس الثاني، تخلف فريق الامارة الفرنسية بهدف سجله الكاميروني فنسان ابو بكر الذي سدد كرة قوية ارتدت إليه فأعادها من زاوية ضيقة في أسفل الزاوية اليمنى (31).



وفي الشوط الثاني، صعب ابو بكر المهمة على الفريق المحلي بتسجيله الهدف الثاني بعد أن قاد المالي موسى ماريغا هجمة مرتدة سريعة وأرسل كرة موزونة عند نقطة الجزاء تابعها الاول دون تردد في اسفل الزاوية اليمنى (69).



وفي الدقيقة 89، أضاف اللاعب الدولي المكسيكس من أصل لبناني ميغيل ليّون الهدف الثالث اثر تمريرة م موسى ماريغا.



وفي المباراة الثانية على ملعب "فودافون ارينا" في اسطنبول، حقق بشيكتاش فوزه الثاني على التوالي بعد ان افتتح له الهولندي راين بابل التسجيل اثر تمريرة من جينك توسون انهاها في اسفل الزاوية اليمنى (11).



وعزز البرازيلي اندرسون توليسكا تقدم صاحب الأرض مع نهاية الشوط الاول من متابعة رأسية لكرة عرضية رفعها البرتغالي ريكاردو كواريسما (43).



ولم يستطع بشيكتاش رغم سيطرته الميدانية الواضحة رفع غلته في الشوط الثاني.