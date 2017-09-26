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"تويتر" تطلق تطبيق Twitter Lite
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علوم وتكنولوجيا
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أطلقت
"تويتر" تطبيق Twitter Lite على نظام تشغيل "آندرويد"، وهي نسخة مخففة تحمل ذات
فكرة تطبيق الويب Twitter Lite .
وبحسب androidpolice، فإنه سيبدأ اختبار التطبيق الجديد في دولة الفلبين بشكل
رسمي، ويعمل بكفاءة مع شبكات الجيل الثالث 3G ويساهم في تقليل كمية إستهلاك
البيانات بنسبة 70% مقارنة بالتطبيق الأساسي.
ويقدم التطبيق الجديد أغلب الخدمات الموجودة في التطبيق الرئيسي، لكنه أخف
وأسهل بالنسبة للانترنت بالبطيء والهواتف القديمة بذواكر تخزين قليلة.
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2017-09-26 20:05:14
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