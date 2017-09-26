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"تويتر" تطلق تطبيق Twitter Lite
علوم وتكنولوجيا

أطلقت "تويتر" تطبيق Twitter Lite على نظام تشغيل "آندرويد"، وهي نسخة مخففة تحمل ذات فكرة تطبيق الويب Twitter Lite .


وبحسب androidpolice، فإنه سيبدأ اختبار التطبيق الجديد في دولة الفلبين بشكل رسمي، ويعمل بكفاءة مع شبكات الجيل الثالث 3G ويساهم في تقليل كمية إستهلاك البيانات بنسبة 70% مقارنة بالتطبيق الأساسي.

 

 ويقدم التطبيق الجديد أغلب الخدمات الموجودة في التطبيق الرئيسي، لكنه أخف وأسهل بالنسبة للانترنت بالبطيء والهواتف القديمة بذواكر تخزين قليلة.
2017-09-26 20:05:14
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