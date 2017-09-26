أطلقت "تويتر" تطبيق Twitter Lite على نظام تشغيل "آندرويد"، وهي نسخة مخففة تحمل ذات فكرة تطبيق الويب Twitter Lite .

وبحسب androidpolice، فإنه سيبدأ اختبار التطبيق الجديد في دولة الفلبين بشكل رسمي، ويعمل بكفاءة مع شبكات الجيل الثالث 3G ويساهم في تقليل كمية إستهلاك البيانات بنسبة 70% مقارنة بالتطبيق الأساسي.

ويقدم التطبيق الجديد أغلب الخدمات الموجودة في التطبيق الرئيسي، لكنه أخف وأسهل بالنسبة للانترنت بالبطيء والهواتف القديمة بذواكر تخزين قليلة.