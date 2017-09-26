نجح ريال مدريد الاسباني في فك عقدته على ملعب مضيفه بوروسيا دورتموند الالماني وحقق فوزاً مستحقاً 3-1، اليوم الثلاثاء، في المرحلة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة ضمن دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

جاءت ثلاثية ريال مدريد عبر الويلزي غاريث بايل في الدقيقة 18 والبرتغالي كريستيانو رونالدو في مناسبتين 49 و79، فيما سجل الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ الهدف الوحيد لدورتموند في الدقيقة 54.



في المجموعة ذاتها، حقق توتنهام الإنكليزي فوزه الثاني في المسابقة وتجاوز أبويل القبرصي بثلاثية نظيفة بفضل مهاجمه هاري كاين الذي سجل "هاتريك" في الدقائق 39 و62 و67.



يتقاسم ريال مدريد وتوتنهام صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط لكل منهما في حين بقي دورتموند وأبويل برصيد خال بعد تلقيهما الهزيمة الثانية على التوالي.