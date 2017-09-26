القت السلطات اللبنانية, يوم الثلاثاء, القبض على سوري و زوجته بتهمة قتل سيدة فلسطينية في مخيم برج البراجنة في لبنان.

وأفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" اللبنانية, نقلاً عن بلاغ صدر عن الأمن الداخلي اللبناني, أنه بتاريخ 17/9/2017 عثر على جثة المغدورة أحلام بللي (مواليد عام 1951، فلسطينية) في داخل غرفة نومها في منزلها الكائن في مبنى مؤلف من أربع طبقات في مخيم برج البراجنة، وقد تعرض جزء من جسدها للاحتراق.



وأضافت الوكالة, أنه نتيجة للتحقيقات والمتابعة، تمكنت شعبة المعلومات من تحديد هوية مرتكبي الجريمة، وتوقيفهما، وهما جيران الضحية في السكن (أ . ع مواليد 1987 سوري) و زوجته (م.م مواليد 1987 سورية الجنسية).



وتابعت, أنه بالتحقيق معهما، اعترفت الزوجة بقتل السيدة بسبب استدانتهما مبلغ /7000/ دولار أميركي منها، وعدم قدرتهما على إيفاء الدين، وذلك بعدما نزلت إلى منزلها ودخلت إليه لترميها على سريرها أثناء محاولتها تناول الدواء وتعمد إلى خنقها، بواسطة وسادة، لمدة حوالي ثلاثة دقائق، ثم تخنقها بيديها لتتأكد من مفارقتها الحياة، في حين بقي الزوج خارج المنزل للمراقبة.



وكشفت تحقيقات قوى الأمن أنه, بعد عملية الخنق خرجت الزوجة ليدخل زوجها ويضرم النار في جسد الضحية، بهدف إخفاء وطمس معالم الجريمة, كما استوليا على هاتف المغدورة وأرسلا منه رسالة نصية عبر تطبيق "واتساب" إلى قريبة المجنى عليها، مفادها أنه تم دفع المبلغ المستدان من قبلهما، وذلك بهدف إبعاد الشبهات.



وأشارت الوكالة الوطنية, إلى أن قوى الأمن أوقفت كلاً من (السوريين: - أ. ج. وزوجته: - ف. م. ) وذلك أثناء محاولتهما مغادرة الأراضي اللبنانية، وقد اعترفا بعلمهما بالجريمة وبأنهما استلما من المرتكبين هاتف المغدورة وحقيبتها الجلدية.

وسبق أن ألقت السلطات الأمنية القبض على عدد من السوريين ومحاكمتهم بتهم مختلفة كالقتل والاغتصاب وتسهيل الدعارة و والسرقة وحيازة السلاح والأوراق المزورة والانتماء إلى شبكات إرهابية وغيرها من الأعمال المخالفة.

ويعد لبنان من أكثر الدول استقبالا للاجئين السوريين، إذ تجاوزت أعدادهم أكثر من مليون، بحسب الأمم المتحدة, فيما يقول مسؤولون لبنانيون أنهم تجاوزا مليون ونصف.

سيريانيوز