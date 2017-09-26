ودع فريق الوحدة كأس الاتحاد الآسيوي بعد خسارته صفر-1 أمام نظيره القوة الجوية العراقي في إياب نهائي غرب آسيا لكأس الاتحاد الآسيوي بكرة القدم في المباراة التي جرت الثلاثاء على ملعب نادي الوكرة في الدوحة.

بدأ الوحدة بشكل مثالي وضغط على الفريق العراقي وأضاع عدة فرص أهمها ركلة الجزاء من محمد غباش بعد عرقلة محمد حمدكو في الدقيقة الـ 11 ثم تابع الوحدة أفضليته واستمر بالضغط وأضاع عدة فرص من قبل أنس بوطة والحمدكو بينما لم يشكل الفريق العراقي في هذا الشوط أي خطورة تذكر على مرمى الوحدة.



وفي الشوط الثاني تراجع أدء الوحدة معتمدا على الدفاع المكثف بينما ظهر القوة الجوية بشكل مختلف وقدم عرضا هجوميا قويا معتمدا على مهاجمين رفيعي المستوى أمثال أمجد راضي وهمام طارق وخالد المبيض وأضاع لاعبوه العديد من الكرات إلى أن أتت الدقيقة 93 معلنة الفرحة للقوة الجوية بهدف قاتل سجله راضي بمتابعة رأسية استقرت على يمين حارس الوحدة طه موسى.



يشار إلى أن مباراة الذهاب انتهت بفوز الوحدة على القوة الجوية العراقي بهدفين لهدف سجل هدفي الوحدة أنس بوطة وهادي المصري في الدقيقتين 3و64 وهدف القوة الجوية حمادي أحمد في الدقيقة 90.