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مانشستر سيتي يتخطى شاخنار الأوكراني بصعوبة وينفرد بصدارة مجموعته بدوري الابطال
اخبار الرياضة

انفرد مانشستر سيتي الإنجليزي بصدارة المجموعة السادسة بمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، اثر فوزه الصعب الثلاثاء على ضيفه شاختار دونتسك الأوكراني 2-0، في الجولة الثانية على ملعب "الاتحاد".


وأحرز البلجيكي كيفن دي بروين (48) والإنجليزي رحيم سترلينج (90) هدفي المباراة، ليرفع رصيد فريقه إلى 6 نقاط، بعد فوز سيتي في المباراة الأولى على فينوورد روتردام الهولندي 4-0.

يالمقابل تجمد رصيد شاختار عند 3 نقاط بعد  فوزه في المباراة الأولى على نابولي الإيطالي 2-1.

وفي مباراة ثانية بالمجموعة ذاتها، استعاد نابولي توازنه بالفوز على فينوورد بثلاثة أهداف من إمضاء لورينزو إنسيني ودريس ميرتنز وخوسيه كاييخون، مقايل هدف واحد.

سيريانيوز

2017-09-26 18:51:44
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