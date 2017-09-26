انفرد مانشستر سيتي الإنجليزي بصدارة المجموعة السادسة بمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، اثر فوزه الصعب الثلاثاء على ضيفه شاختار دونتسك الأوكراني 2-0، في الجولة الثانية على ملعب "الاتحاد".

وأحرز البلجيكي كيفن دي بروين (48) والإنجليزي رحيم سترلينج (90) هدفي المباراة، ليرفع رصيد فريقه إلى 6 نقاط، بعد فوز سيتي في المباراة الأولى على فينوورد روتردام الهولندي 4-0.



يالمقابل تجمد رصيد شاختار عند 3 نقاط بعد فوزه في المباراة الأولى على نابولي الإيطالي 2-1.



وفي مباراة ثانية بالمجموعة ذاتها، استعاد نابولي توازنه بالفوز على فينوورد بثلاثة أهداف من إمضاء لورينزو إنسيني ودريس ميرتنز وخوسيه كاييخون، مقايل هدف واحد.