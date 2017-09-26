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مانشستر سيتي يتخطى شاخنار الأوكراني بصعوبة وينفرد بصدارة مجموعته بدوري الابطال
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اخبار الرياضة
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انفرد
مانشستر سيتي الإنجليزي بصدارة المجموعة السادسة بمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة
القدم، اثر فوزه الصعب الثلاثاء على ضيفه شاختار دونتسك الأوكراني 2-0، في الجولة
الثانية على ملعب "الاتحاد".
وأحرز البلجيكي كيفن دي بروين (48) والإنجليزي رحيم
سترلينج (90) هدفي المباراة، ليرفع رصيد فريقه إلى 6 نقاط، بعد فوز سيتي في
المباراة الأولى على فينوورد روتردام الهولندي 4-0.
يالمقابل تجمد رصيد شاختار عند 3 نقاط بعد فوزه في المباراة الأولى على نابولي
الإيطالي 2-1.
وفي مباراة ثانية بالمجموعة ذاتها، استعاد نابولي توازنه بالفوز على فينوورد بثلاثة
أهداف من إمضاء لورينزو إنسيني ودريس ميرتنز وخوسيه كاييخون، مقايل هدف واحد.
سيريانيوز
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2017-09-26 18:51:44
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