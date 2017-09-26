أقرّت الحكومة, يوم الثلاثاء, بتكليف وزارة النقل بإعداد رؤية شاملة للنقل السككي على كامل الأراضي السورية, وتكليف وزارات الصناعة والمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية والأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء بإعداد دراسة شاملة عن واقع الصناعة النسيجية.

وأفادت وكالة (سانا) الرسمية, أن مجلس الوزراء أقرّ خلال جلسته الأسبوعية بتكليف , وزارة النقل بإعداد رؤية شاملة للنقل السككي على كامل الأراضي السورية وذلك في إطار التوجه الحكومي لتعزيز منظومة النقل السككي.

وأثنى المجلس على الإنجاز الذي تحقق بإعادة تأهيل سكة الحديد من حمص حتى مناجم الفوسفات بطول 186 كيلومترا , حيث تم انجاز العمل ضمن الفترة الزمنية المحددة من 10 من تموز الماضي وحتى 20 أيلول الجاري.

وكان مدير فرع حمص للسكك الحديدية محسن محمود أكدّ في آب الماضي, إعادة تجهيز خط مناجم الفوسفات خنيفيس الحديدي بطول إجمالي 186 كم مع تفريعة خنيفيس بعد تحرير المنطقة الشرقية في ريف حمص من تنظيم "داعش" ، لافتاً إلى أنه وبهدف الوصول إلى المناجم الشرقية للفوسفات وخنيفيس تم تجهيز محطة مدينة مهين وصيانتها بطول 67 كم إضافة لصيانة السكك الحديدية الواصلة من محطة مهين حتى مدينة القريتين بطول 90 كم.

وكلف المجلس وزارات الصناعة والمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية والأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء بإعداد دراسة شاملة عن واقع الصناعة النسيجية والصعوبات التي تعترض النهوض بهذه الصناعة العريقة لجهة تحقيق التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي ليتم عرضها على مجلس الوزراء وذلك تماشيا مع الاهتمام الحكومي بدفع العملية الإنتاجية اللازمة لتحقيق التنمية.

وكان مجلس الوزراء طالب في آذار الماضي, المؤسسة العامة للصناعات النسيجية باتخاذ الإجراءات اللازمة ورصد الاعتمادات الإسعافية لمعالجة أوضاع المنشآت والاستثمارات الخاسرة أو المتوقفة بسبب الأزمة في البلاد.

وتشهد سوريا منذ منتصف آذار عام 2011 عمليات عسكرية واشتباكات بين الجيش النظامي ومقاتلي المعارضة, نتج عنه تدمير في البنى التحتية والمعامل والمنشآت الصناعية وتأخر عجلة الاقتصاد, مما أدى لخلق ظروف معيشية سيئة وسط تعثر الحلول السياسية حتى الآن.

سيريانيوز