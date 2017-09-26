أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود يوم الثلاثاء، امرا يسمح للمرأة بالحصول على رخصة لقيادة السيارة، بعد كان محظورا عليها ذلك.









وقالت وزارة الخارجية السعودية على حسابها على توتير انه "صدر أمر سامٍ باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية -بما فيها إصدار رخص القيادة- على الذكور والإناث على حدٍّ سواء".





وبموجب الامر الصادر عن العاهل السعودي تشكل لجنة على مستوى عالٍ من وزارات: (الداخلية، والمالية، والعمل والتنمية الاجتماعية)؛ لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك، وعلى اللجنة الرفع بتوصياتها خلال 30 يوماً من تاريخه، والتنفيذ من 1439/10/10هـ (بعد 10 أشهر من الآن)، ووفق الضوابط الشرعية والنظامية المعتمدة".





وأكد الأمر السامي أن "أعضاء هيئة كبار العلماء لا يرون مانعاً من السماح للمرأة بقيادة السيارة، في ظل إيجاد الضمانات الشرعية".



وعلى الرغم من القيود التي تفرضها المملكة على المرأة، سمحت لها مؤخرا، بدخول استاد الملك فهد في العاصمة الرياض لحضور احتفالات اليوم الوطني للملكة.



يشار الى ان حال المرأة بالمملكة شهد انفراجاً في الاونة الاخيرة، حيث باتت عضوة في مجلس الشورى، وباتت تستطيع التصويت في الانتخابات البلدية.







سيريانيوز