أعلن مدرب منتخب سورية الوطني لكرة القدم أيمن الحكيم الثلاثاء القائمة النهائية للمنتخب التي ستخوض مباراتي استراليا في الخامس من الشهر القادم وفي العاشر منه ضمن الملحق الآسيوي في تصفيات كأس العالم.

وضمت القائمة 23 لاعبا هم إبراهيم عالمة وأحمد مدنية ومحمود اليوسف في حراسة المرمى وعلاء الشبلي وهادي المصري وجهاد الباعور ومحمد زاهر الميداني ومؤيد العجان في خط الدفاع ومحمود المواس وخالد المبيض وعمرو جنيات وإسراء حموية وتامر حاج محمد ويوسف قلفا وعدي عبد الجفال وفهد يوسف وأسامة أومري في خط الوسط ومارديك مردكيان وحميد ميدو وفراس الخطيب وعمر خريبين وعمر السومة وكبرئيل صومي في خط الهجوم بينما يغيب المدافع أحمد الصالح للإصابة.



وكان منتخبنا احتل المركز الثالث في المجموعة الأولى لتصفيات آسيا المؤهلة لمونديال روسيا 2018 خلف منتخبي إيران وكوريا الجنوبية اللذين تأهلا مباشرة كما حل منتخب استراليا في المركز الثالث للمجموعة الثانية خلف منتخبي اليابان والسعودية.



ويستضيف منتخبنا نظيره الاسترالي ذهابا في مدينة ملاكا الماليزية في الخامس من الشهر القادم على أن تقام مباراة الإياب في سيدني في العاشر منه والفائز في مجموع المباراتين يتأهل لمواجهة رابع منطقة الكونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي) ذهابا وإيابا لتحديد المتأهل إلى نهائيات كأس العالم.