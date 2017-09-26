لقي 9 أشخاص مصرعهم، يوم الثلاثاء، جراء غارات شنتها طائرات تابعة للتحالف الدولي بقيادة واشنطن، استهدفت قرى جنوب الحسكة.

ونقلت وكالة (سانا) الرسمية عن مصادر أهلية في الحسكة قولها ان "3 أشخاص بينهم امرأتين، اضافة لعائلة عراقية مكونة من 6 أفراد، كانت نزحت من الموصل، قتلوا في غارات التحالف على بلدة مركدا جنوب الحسكة".

وأشارت المصادر إلى أن الغارات استهدفت كذلك قرى هداج والهنيديس وحسن العلي في أقصى ريف الحسكة الشرقي قرب الحدود مع العراق وتسببت بوقوع أضرار مادية كبيرة في منازل الأهالي وأملاكهم.

وكان أكثر من 20 شخصاً قتلوا في آب الماضي نتيجة غارات جوية على منازل المدنيين في قرية جزاع بالريف الشرقي لمدينة الشدادي قرب منطقة تل الشاير بريف الحسكة الجنوبي الشرقي.

ويشن طيران التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة منذ عام 2014، ضد تنظيم "داعش"، غارات بشكل شبه يومي على مواقع التنظيم في المناطق الخاضعة تحت سيطرته لاسيما الرقة ودير الزور, ما يؤدى الى سقوط قتلى بين المدنيين جراء تلك الغارات.

يشار الى ان التحالف الدولي اعترف, مؤخرا, بقتله 624 مدنياَ في سوريا والعراق, منذ بداية عملياته منذ عام 2014.

وترفض الحكومة السورية عمليات التحالف ضد "داعش" بسوريا, وتصف تدخله بأنه "غير شرعي", كما توجه اتهامات متكررة له بارتكابه مجازر بحق المدنيين خلال عملياته ومحاربة من يكافح الارهاب وتدمير البنى التحتية .

سيريانيوز