لقي ثلاثة أشخاص حتفهم اسرائيليين بينهم منفذ هجوم في الضفة الغربية المحتلة، يوم الثلاثاء، وذلك اثر تبادل اطلاق رصاص.

ونقلت وكالة (رويترز) عن متحدثة باسم الشرطة الاسرائيلية قولها، إن "مسلحا فلسطينيا قتل ثلاثة حراس إسرائيليين وأصاب رابعا في هجوم على مستوطنة بالضفة الغربية المحتلة، قبل مقتله بالرصاص".

وبينت المتحدثة إن "المسلح اقترب من مستوطنة هار أدار ضمن مجموعة من الفلسطينيين للعمل بالمستوطنة، وأثار اشتباه الحرس الخاص والشرطة الإسرائيلية شبه العسكرية في نقطة التفتيش عند مدخل المستوطنة".

وبحسب المتحدثة فقد طلب الحراس من المسلح التوقف، ”ففتح قميصه وأخرج مسدسا أطلق منه النار على رجال الأمن والجنود من مسافة قريبة".

ووزعت المتحدثة صورة للمسدس وهو من عيار صغير ومظروفي طلقات، دون الكشف عن هويات القتلى والمصاب.

ولفت البيان الى إن "المسلح القتيل من قرية بيت سوريك الفلسطينية القريبة من المستوطنة وكان لديه تصريح عمل إسرائيلي".

وتكررت حوادث الهجوم التي شنها فلسطينيون ضد إسرائيليين او عناصر شرطة في عدة مناطق.

سيريانيوز