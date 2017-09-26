لقي شخص مصرعه وفقد آخر، ليل الاثنين الثلاثاء، بعد قيام مجموعة مسلحة مجهولة بقطع الطريق أمام شاحنة على طريق الثعلة السويداء في الريف الغربي.

ونقلت وكالة (سانا) عن مصادر محلية قولها ان "مجموعة مسلحة اقدمت الليلة الماضية على قطع طريق السويداء الثعلة شرق المعصرة، بالتزامن مع مرور شاحنة كبيرة يستقلها شخصان حيث قامت بقتل احدهم وخطف الآخر".

وتكررت حوادث الخطف والسلب والقتل في محيط السويداء وداخلها، خاصة بعد انتشار عشوائي للسلاح، وفتح طرق لتهريب النفط إلى مناطق سيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، فضلا عن سرقة السيارات بقصد بيعها في مناطق خاضعة للمعارضة بدرعا.

سيريانيوز