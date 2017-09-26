أصدر الرئيس بشار الأسد, يوم الثلاثاء, مرسوما حول تعديل مادتين من قانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم /250/ لعام 2006، حيث تضمن التعديل منع النقل والتحويل من الجامعات غير السورية والجامعات الخاصة إلى الجامعات السورية.

ونصت المادة (1) من المرسوم الذي حمل رقم 282, على تعديل المادة 117 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 لعام 2006, حيث يجوز التحويل بين الكليات المتماثلة في الجامعات السورية او بين هذه الكليات وما يماثلها من معاهد عليا في سوريا .

كما يجوز تغيير القيد مرة واحدة للطلاب القدامى من كلية إلى أخرى غير مماثلة، أو من معهد عال أو متوسط إلى كلية، أو من تخصص إلى آخر ضمن الكلية نفسها.

ويتضمن التعديل عدم السماح بنقل وتحويل الطلاب من الجامعات غير السورية والجامعات الخاصة السورية إلى الجامعات السورية.

ويجوز النقل من جامعات حكومية غير سورية إلى الجامعات السورية إذا كان معدل الطالب في الشهادة الثانوية يخوله الالتحاق بالجامعة والكلية التي يرغب في النقل اليها في العام الدراسي الذي حصل فيه على الشهادة الثانوية وفق الضوابط التي يضعها مجلس التعليم العالي.

كما يجوز النقل من جامعات حكومية غير سورية الى الجامعات السورية إذا كانت هناك مبررات لنقل الطلاب السوريين من بعض البلدان لاسباب يقدرها مجلس الوزراء وفق الضوابط التي يضعها.

ويتضمن التعديل ايضا السماح بقبول طلاب نقلا او تحويلا من ابناء البلدان العربية أو الأجنبية وذلك ضمن الشروط التي يضعها مجلس التعليم العالي.

ونصت المادة (2) على ان تعدل المادة /171/ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 لعام 2006, حيث لا يجوز التحويل او النقل في درجتي الماجستير أو الدكتوراه بين الجامعات السورية أو من جامعات خاصة سورية أو جامعات غير سورية إلى الجامعات السورية.

وصدرت في الاونة الاخيرة قرارات تتضمن مجموعة من التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم /250/ لعام /2006/, منها ما يتعلق بالنظام الفصلي المعدّل ونظام الساعات المعتمدة, بالاضافة لمساعدة الطلاب .