نفت وزارة الخارجية الأمريكية, يوم الثلاثاء, اتهامات روسيا حيال تورطها بشكل غير مباشر بمقتل ضابط روسي رفيع في سوريا.

وأوضح متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية, في تصريح لوكالة (سبونتيك), لم تسمه, ان "التصريحات بأن الولايات تدعم "داعش" أو أن واشنطن تتغاضى عن وفاة القائد الروسي لا تستند إلى حقائق, فهدف الولايات المتحدة والتحالف واحد, وهو هزيمة داعش".

ورفض المتحدث القول بأن مقتل الجنرال الروسي في سوريا كان "سبب ازدواجية الولايات المتحدة".

وأضاف المتحدث: "نحن نواصل تنفيذ الآلية لتجنب التصادم مع روسيا، ولكن التعليقات التي أدلى بها المسؤولون الروس ليست صحيحة ولا تساعد القضية".

وكانت وزارة الخارجية الروسية حملت امس الولايات المتحدة المسؤولية عن مقتل الجنرال الروسي فاليري أسابوف في سوريا.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الأحد، عن مقتل الفريق فاليري أسابوف بقصف مدفعي، قالت ان تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) شنه في دير الزور.

وقتل عدد من العسكريين الروس, خلال العمليات العسكرية في عدة مناطق, وذلك منذ بدء التدخل الروسي بسوريا 30 أيلول عام 2015, دعما للنظام السوري.