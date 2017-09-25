وجه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، يوم الاثنين, القوات الأمنية بحماية المواطنين من التهديد والإجبار في المناطق التي يسيطر عليها الأكراد.

وجاء في بيان صادر عن المكتب الإعلامي للعبادي, نشرته قناة (روسيا اليوم) أن "القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي وجه، الأجهزة الأمنية بحماية المواطنين من التهديد والإجبار الذي يتعرضون له في المناطق التي يسيطر عليها الإقليم ".

وأشار رئيس الوزراء العراقي في البيان إلى أن "التصويت يخالف الدستور وطلب من السلطات الكردية إلغاءه".

من جهته, أكدّ مسؤول محلي في محافظة ديالى، أن قوات الأمن الكردية أنذرت أكثر من 300 أسرة نازحة في كركوك بالإبعاد القسري أو المشاركة باستفتاء إقليم كردستان".

وأشار المسؤول المحلي إلى أن "المحافظة تتهيأ لموجات إبعاد قسري كبيرة للعوائل العربية".

وكان "المرصد العراقي لحقوق الإنسان" قال في بيان له , يوم الأحد" أن السلطات الأمنية التابعة لإقليم كردستان مارست ضغوطا كبيرة على العوائل النازحة إلى كركوك من أجل المشاركة في الاستفتاء.

وبدأ التصويت في الاستفتاء على انفصال إقليم كردستان بشمال العراق صباح يوم الاثنين, على أن تغلق في السادسة مساء, وستعلن النتائج النهائية خلال 72 ساعة.

ويهدف الاستفتاء غير الملزم إلى منح تفويض لرئيس الإقليم مسعود البرزاني لإجراء مفاوضات مع بغداد ودول الجوار.

وترفض الحكومة العراقية استفتاء إقليم كردستان، وتقول إنه لا يتوافق مع دستور البلاد المعتمد في 2005، ولا يصب في مصلحة الأكراد سياسيًا ولا اقتصاديًا ولا قوميًا.

وتعارض عدة دول من بينها الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وايران وغيرها الاستفتاء المزمع حيث تقول تلك الدول إن الحفاظ على وحدة العراقية مرتبط بإرساء الأمن والسلام والرخاء في المنطقة.

سيريانيوز