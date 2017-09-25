وثقت منظمة "هيومن رايتس ووتش", يوم الاثنين, مقتل 84 مدنياً بينهم 30 طفلاً على الأقل, بقصف شنه طيران التحالف الدولي, بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية, قرب الرقة, خلال شهر آذار الماضي.

وأوضح تقرير المنظمة, نشر عر موقعها, ان القصف الجوي طال في اذار الماضي "مدرسة كانت تؤوي عائلات نازحة في المنصورة" بالإضافة إلى "ضرب سوق وفرن في الطبقة" غرب مدينة الرقة.

ونقلت المنظمة عن شهود قولهم ان "مقاتلي" داعش" كانوا موجودين في هذين المكانين، ولكن كان هناك أيضا عشرات إن لم يكن مئات المدنيين".

وبحسب المنظمة، "نفذ التحالف الغارة الأولى على مدرسة البادية في المنصورة في 20 آذار, ما تسبب بمقتل أربعين شخصاً على الأقل بينهم 16 طفلاً, فيما شنت الغارة الثانية على سوق وفرن في مدينة الطبقة بعد يومين، ما أسفر عن مقتل 44 شخصاً بينهم 14 طفلاً".

وازدادت حدة عمليات القصف الذي شنه طيران التحالف في الرقة وريفها خلال الأشهر الأخيرة لتسهيل تقدم قوات يدعمها بهدف طرد "داعش" من المنطقة.

وتشهد الرقة معارك بين المقاتلين الاكراد, المدعومين من التحالف الدولي, و "الدولة الاسلامية" (داعش), وسط تحذيرات من قبل منظمات دولية واممية من مخاطر على المدنيين العالقين, واصفة الاوضاع الانسانية بانها متدهورة, داعية المجتمع الدولي لاتخاذ اجراء من اجل السماح لهم بالمغادرة بأمان.

كما دفعت العمليات العسكرية و المعارك داخل مدينة الرقة عشرات آلاف المدنيين إلى الفرار.

ويواجه التحالف اتهامات من قبل منظمات دولية باستهداف المدنيين والبنى التحتية خلال عملياته ضد "داعش" في سوريا , حيث اقر التحالف , في اب,، بمقتل 685 مدنيا جراء الضربات التي نفذها في سوريا والعراق منذ عام 2014.