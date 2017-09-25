تمكنت الأمم المتحدة مجدداَ, يوم الاثنين, من إدخال شاحنات محملة بالمساعدات الانسانية الى محافظة ادلب, عبر تركيا.

وذكرت وكالة انباء (الاناضول) ان " 16 شاحنة محملة بالمساعدات الانسانية توجهت إلى سوريا، عبر معبر جيلوة غوزو، في ولاية هاتاي جنوبي تركيا، المقابل لمعبر باب الهوى السوري".

وسيتم توزيع المساعدات على المحتاجين في مدينة إدلب والقرى المحيطة بها, بحسب الوكالة.

وهذه ليست المرة الاولى التي يتم فيها ادخال مساعدات انسانية اممية عبر تركيا الى محافظة ادلب.

وتم التوصل لاتفاق بشان ادلب خلال اجتماع استانا منتصف الشهر الجاري, حيث اتفقت الدول الضامنة (روسيا- ايران – تركيا) على اقامة منطقة خفض التصعيد بالمحافظة, لمدة 6 اشهر قابلة للتمديد, و نشر نحو 500 مراقب حولها لمنع انتهاك الهدنة.

وجاءت المساعدات بعد مطالبة مجموعة دول مجلس الأمن مؤخرا باتخاذ إجراء لضمان وصول قوافل المساعدات الإنسانية في سوريا, في وقت وصفت الأمم المتحدة ومنظمات انسانية الوضع الانساني في سوريا بأنه "صعب ومأساوي", مشيرة الى ان مئات آلاف المدنيين يعانون من الحصار ويحتاجون لمعونات.

وتعيش العديد من المناطق السورية ظروفا انسانية مأساوية نتيجة الحصار, حيث سجلت فيها حالات وفاة جراء "المجاعة" ونقص الادوية, وسط تبادل التهم بين النظام والمعارضة عن الكارثة الانسانية, في ظل مناشدات اممية وعدة منظمات بضرورة ادخال المساعدات للمحاصرين.