أرسل الجيش التركي، يوم الاثنين، وحدات خاصة إضافية, إلى قضاء ريحانلي بولاية هاتي جنوب البلاد, لتعزيز قواتها على الحدود مع سوريا .

وأفادت وكالة "الأناضول" التركية بأن "التعزيزات وصلت إلى ريحانلي ضمن قافلة مؤلفة من حافلات لنقل وحدات "الكوماندوز"، أرسلها الجيش التركي من مختلف مدن البلاد".

وأضافت "الأناضول"، نقلا عن مراسلها في المنطقة، أن القافلة انتقلت إلى الحدود مع سوريا، بعد وصولها للقضاء، وسط إجراءات أمنية.

وارسل الجيش التركي, الشهر الجاري, قوافل تتضمن تعزيزات عسكرية, على دفعات, الى المناطق المتاخمة للحدود المشتركة مع سوريا.

وجاءت هذه التعزيزات بعد توصل الدول الضامنة للهدنة والراعية لمحادثات استانا بشأن الأزمة السورية (روسيا، تركيا، ايران)، لاتفاق, في نهاية الجولة السادسة من تلك المحادثات منتصف الشهر الجاري، على اقامنة مناطق خفص التصعيد في سوريا من ضمنها ادلب, و ارسال 500 مراقباً إلى هذه المحافظة.

واتخذت تركيا في الفترة الاخيرة تدابير لحماية امنها وحدودها, حيث ارسلت تعزيزات عسكرية الى الحدود مع سوريا, كما دعمت المعارضة السورية في معركتها ضد "داعش" والمقاتلين الاكراد بشمال وشرق سوريا, والتي اسفرت عن انتزاع عدة مناطق, خشية تقدم هؤلاء المقاتلين والتي تعتبرهم "منظمات ارهابية", فضلا عن عناصر التنظيم في المعارك وسيطرتهم على عدة مناطق تحاذي حدودها.

يشار إلى أن الحكومة السورية تتهم تركيا بدعم وتمويل وتسليح مجموعات معارضة سورية، مطالبة بادانة دولية للعمليات العسكرية التي تدعمها تركيا شمال سوريا تحت مسمى "درع الفرات".