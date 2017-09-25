قاد النجم السويسري روجيه فيدرر منتخب اوروبا الى اللقب الاول في بطولة كأس لايفر الاستعراضية في كرة المضرب على حساب منتخب باقي العالم بعد منافسات استمرت ثلاثة ايام في براغ.

وجمع منتخب اوروبا 15 نقطة، ومنتخب باقي العالم 9 نقاط.



وفاز فيدرر (36 عاما) الاحد على الاسترالي نيك كيريوس 4-6 و7-6 (8-6) و11-9، وخسر شريكه في المنتخب الاوروبي الاسباني رافايل نادال امام الاميركي جون ايسنر 5-7 و6-7 (1-7).



كما فاز الالماني الكسندر زفيريف من منتخب اوروبا على الاميركي سام كويري 6-4 و6-4، والاميركيان جون ايسنر وجاك سوك على ممثلي اوروبا التشيكي توماس برديتش والكرواتي مارين سيليتش 7-6 (7-5) و7-6 (8-6).



وكان فيدرر فاز السبت على كويري 6-4 و6-2، في حين تغلب نادال على جاك سوك 6-3 و3-6 و11-9، كما فاز الثنائي فيدرر-نادال على كويري-سوك 6-4 و1-6 و10-5، وكيريوس على برديتش 4-6 و7-6 (7-4) و10-6.



كما كان سيليتش تغلب على الاميركي فرانسيس تيافوي، والنمسوي دومينيك تييم على ايسنر، وزفيريف على الكندي دنيس شابوفالوف، وكيريوس-سوك على برديتش-نادال يوم الجمعة.



واقيمت النسخة الاولى من المسابقة التي سميت بكأس لايفر، تكريما للاسطورة الاسترالي رود لايفر، آخر لاعب حقق الغراند سلام (البطولات الاربع الكبرى في عام واحد) عام 1969.



وكان فيدرر وراء فكرة اطلاق هذه البطولة مع مدير اعماله توني غودسيك، وهو يحلم بان تصبح حدثا دائما خلال موسم الكرة الصفراء.



اشرف على تدريب منتخب اوروبا السويدي بيورن بورغ، وعلى منتخب باقي العالم الاميركي جون ماكنرو.

واقيمت 4 مباريات في اليوم (3 في الفردي وواحدة في الزوجي). ومنح للفائز يوم الجمعة نقطة واحدة، والسبت نقطتان، والاحد 3 نقاط على اساس ان الفريق الاول الذي يسبق غريمه الى كسب 13 نقطة من اصل 24 محتملة يتوج باللقب.



ونص نظام البطولة على حسم نتائج المباريات بمجموعتين، واللجوء الى شوط فاصل (10 نقاط) في حال التعادل.