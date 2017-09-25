وصفت وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون), يوم الاثنين, الاتصالات مع موسكو لخفض التوتر في سوريا بانها " مهمة وفاعلة".

وقال المتحدث باسم البنتاغون الكولونيل روبرت مانينغ, في تصريح لقناة (الحرة), ان واشنطن "تعول على قنوات الاتصال مع موسكو لخفض التوتر", وذلك تعليقاً على قصف روسيا مواقع لقوات "سوريا الديموقراطية".

ووجهت قوات "سوريا الديمقراطية" مجدداً , الاثنين, اتهامات لطائرات روسية بقصف مواقعها في دير الزور، ما أدى لإصابة بعض مقاتليها, الامر الذي نفته وزارة الدفاع الروسية, مؤكدة الحرص على ضمان دقة ضرباتها الجوية.

وهذا الاتهام ليس الاول من نوعه, حيث سبق لقوات "سوريا الديمقراطية" ان وجهت اتهاما للطيران الروسي منذ نحو 10 أيام باستهداف قواتها المدعومة من الولايات المتحدة في محافظة دير الزور، ما ادى لإصابة عدد من مقاتليها, الامر الذي نفته موسكو.

واعتمدت الدول الضامنة للهدنة (رسيا – ايران – تركيا) اتفاقا خلال اجتماع استانا منتصف الشهر الجاري حول اقامة مناطق تخفيف التصعيد بسوريا من بينها ادلب, لمدة 6 اشهر قابل الاتفاق للتمديد .