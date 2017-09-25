بدأت, مساء يوم الاثنين, عملية فرز الأصوات على اقتراع انفصال كردستان العراق وسط أنباء عن نسبة مشاركة كثيفة تجاوزت 80% , عقب انتهاء عملية التصويت رسمياً.

وبحسب وسائل اعلام, فان صناديق الاقتراع في إقليم كردستان العراق اغلقت بعد تمديد التصويت ساعة إضافية واحدة, بعد الاقبال الواسع للناخبين.

وقالت المفوضية العليا المستقلة لانتخابات واستفتاء كردستان العراق ان "نسبة المشاركة في التصويت بلغت 76 بالمئة".

بدوره، أشار مسؤول من المفوضية إلى عدم تسجيل أي انتهاكات في عملية التصويت .

وأوضحت المفوضية أن حق التصويت في الاستفتاء على استقلال كردستان العراق يمتلكه حوالي 5.2 ملايين ناخب، مشيرة إلى أن 6846 مركزا للاقتراع تم فتحها للمشاركين ، فيما جرى تشكيل 1737 لجنة انتخابية لمراقبة التصويت.

وكان رئيس إقليم كردستان ، مسعود بارزاني، من أوائل المقترعين في الاستفتاء، حيث أدلى بصوته في أربيل بعيد قليل من فتح مراكز التصويت أبوابها.

وجرى التصويت في أجواء من التوتر في العلاقة بين الحكومة العراقية المركزية في بغداد وحكومة الإقليم التي أصرت على إجراء الاستفتاء رغم قرار المحكمة الاتحادية العليا بمنع إجرائه، وتهديد دول إقليمية باتخاذ إجراءات عقابية ضد الإقليم.

ويهدف الاستفتاء غير الملزم إلى منح تفويض لرئيس الإقليم مسعود البرزاني لإجراء مفاوضات مع بغداد ودول الجوار.

وترفض الحكومة العراقية استفتاء إقليم كردستان، وتقول إنه لا يتوافق مع دستور البلاد المعتمد في 2005، ولا يصب في مصلحة الأكراد سياسيًا ولا اقتصاديًا ولا قوميًا.

سيريانيوز