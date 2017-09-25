رجحت قائدة عسكرية كردية, يوم الاثنين, استعادة قوات "سوريا الديمقراطية" كامل الرقة من قبضة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في اقل من شهر.

وقالت المتحدثة باسم العملية العسكرية في الرقة جيهان الشيخ أحمد,في تصريح لوكالة (رويترز), انه ”كلما استمر الخناق تكون ردة فعل "داعش" أشرس", مرجحة بان تكون المعارك على "أشد مستواها في الايام المقبلة".

وتابعت من ”المتوقع ضمن المخطط الذي رسمنا له بأننا سنتمكن من تحرير الرقة خلال أقل من شهر“.

وتشهد الرقة معارك بين المقاتلين الاكراد, المدعومين من التحالف الدولي, و "الدولة الاسلامية" (داعش), وسط تحذيرات من قبل منظمات دولية واممية من مخاطر على المدنيين العالقين, واصفة الاوضاع الانسانية بانها متدهورة, داعية المجتمع الدولي لاتخاذ اجراء من اجل السماح لهم بالمغادرة بأمان.

وازدادت حدة عمليات القصف الذي شنه طيران التحالف في الرقة وريفها خلال الأشهر الأخيرة لتسهيل تقدم قوات يدعمها بهدف طرد "داعش" من المنطقة.

وتسيطر قوات "قسد" على 80% من مدينة الرقة, بحسب ما اعلنته, مشيرة الى ان حملتها لطرد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) من المدينة في مراحلها الأخيرة.