بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيريه الكازاخستاني نور سلطان نزار بايف, والإيراني حسن روحاني في اتصالين هاتفيين, يوم الاثنين, نتائج مفاوضات أستانا حول سوريا.

وجاء في بيان صدر عن الرئاسة الروسية أن المحادثات الهاتفية بين بوتين وبايف تناولت، "الآفاق المستقبلية للتسوية السلمية في سوريا في إطار الاجتماع الدولي السادس حول سوريا الذي عقد في أستانا في 14-15 أيلول الحالي ".

وأضاف البيان, أن الجانبين أكدا أن "إطار أستانا أثبت فعاليته، ويساعد على تخفيف حدة المواجهة وتحسين الوضع الإنساني في سوريا ".

وفي نفس السياق, ناقش الرئيس بوتين مع نظيره الإيراني حسن روحاني الأزمة السورية و نتائج لقاء أستانة.

وقال بيان صادر عن الكرملين أن "بوتين وروحاني عبّرا خلال حديثهما عن الأزمة السورية عن استعدادهما لمواصلة بذل الجهود المشتركة لتحقيق تسوية الأزمة وبخصوص عن طريق ضمان التعاون بين الدول الضامنة لعملية أستانا وتحريك المحادثات السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة في جنيف".

كما ثمّن الرئيسان نتائج الجولة السادسة من المحادثات حول سوريا في أستانا، وقبل كل شيء فيما يخص تشكيل مناطق خفض التصعيد , وفقاً للبيان.

وعقدت 6 جولات من مفاوضات استانا حول سوريا, كانت آخرها منتصف الشهر الجاري, وانتهت باتفاق تم التوصل إليه بين الدول الضامنة (روسيا , تركيا , إيران) حول إقامة مناطق تخفيف التوتر في سوريا من بينها ادلب لمدة ستة أشهر, قابلة للتمديد.

ومن المقرر, عقد الجولة السابعة من مفاوضات استانا حول سوريا في نهاية شهر تشرين الأول المقبل.

يشار إلى أن ذلك يأتي في وقت تجري فيه مساعي دولية لعقد جولة جديدة من مفاوضات جنيف حول سوريا, دون صدور أي موعد دقيق حتى الآن بشأن انعقاده .

سيريانيوز