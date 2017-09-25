اعتبرت وزارة الخارجية السورية, يوم الاثنين, ان الاستفتاء على انفصال إقليم كردستان بشمال العراق, يعتبر "باطل أصلاً ومضموناً", في أول رد فعل رسمي على هذه الخطوة.

وقال نائب وزير الخارجية السوري ايمن سوسان , في تصريح لصحيفة (الوطن) المحلية, ان سوريا "تقف مع وحدة وسيادة وسلامة أراضي العراق ، ولا يستطيع أي طرف أن يدعي أن له الحق بتقسيم هذا البلد أو ذاك".

وشدد سوسان على أن موضوع الاستفتاء "يضر بالعراق وبالأكراد", معتبراَ أن "الأكراد جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني للدول التي يتواجدون فيها"

وبدأ الاثنين التصويت في الاستفتاء على انفصال إقليم كردستان بشمال العراق , على الرغم من معارضة عدة دول ومخاوفها من أن يؤدي ذلك إلى زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط.

ويهدف الاستفتاء غير الملزم إلى منح تفويض لرئيس الإقليم مسعود البرزاني لإجراء مفاوضات مع بغداد ودول الجوار.

ويشارك نحو خمسة ملايين نسمة في مناطق خاضعة لسيطرة الأكراد في شمال العراق في استفتاء غير ملزم على الاستقلال يوم الاثنين.

وترفض الحكومة العراقية استفتاء إقليم كردستان، وتقول إنه لا يتوافق مع دستور البلاد المعتمد في 2005، ولا يصب في مصلحة الأكراد سياسيًا ولا اقتصاديًا ولا قوميًا.

وتعارض عدة دول من بينها الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وايران وغيرها الاستفتاء , معتبرة ان الحفاظ على وحدة العراقية مرتبط بإرساء الأمن والسلام والرخاء في المنطقة.