وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف, يوم الاثنين, التطورات الحاصلة في سوريا بانها "ايجابية" و"تدعو للتفاؤل".

ونقلت وسائل اعلام روسية عن لافروف قوله, في كلمة له بموسكو, ان "الديناميكية الإيجابية لتطورات الوضع في سوريا تبعث على الاطمئنان"، مشيرا الى ان مستوى التوتر بسوريا "انخفض بشكل ملموس"

واضاف لافروف انه "تم خلق ظروف للقضاء الكامل على بؤر الإرهاب لإرسال السلام في كافة الأراضي السورية".

وجاء ذلك بعد توصل الدول الضامنة للهدنة (رسيا – ايران – تركيا) لاتفاق خلال اجتماع استانا منتصف الشهر الجاري حول اقامة مناطق تخفيف التصعيد بسوريا من بينها ادلب, لمدة 6 اشهر قابلة للتمديد, ونشر مراقبين على الحدود لمراقبة انتهاك الهدنة.

من جهة اخرى, جدد لافروف ترحيب موسكو "بالجهود التي تبذلها السعودية, قبيل استئناف عملية جنيف لتوحيد المعارضة السورية على أسس بناءة للمفاوضات المباشرة مع النظام السوري".

وبرزت دعوات حول اهمية توحيد المعارضة السورية, قبيل انعقاد مفاوضات جنيف, وسط مساعي سعودية لذلك, في ظل اختلاف بالمواقف بين “الهيئة العليا للمفاوضات” التي يمثلها (منصة الرياض), ومنصتي "موسكو" و "القاهرة".

يذكر أن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، أكد، الأسبوع الماضي، أنه يتوقع إجراء الجولة الجديدة من مفاوضات جنيف في تشرين الأول.