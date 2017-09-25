قالت قناة (إن.تي.في) التلفزيونية التركية يوم الاثنين إن تركيا تمنع الدخول إليها من شمال العراق عند بوابة معبر الخابور الحدودي في جنوب شرق البلاد إلا أنه ما زال من الممكن دخول العراق من المعبر.



وتأتي هذه الخطوة مع بدء التصويت في الاستفتاء على الاستقلال الذي تنظمه حكومة إقليم كردستان في شمال العراق.



وتعارض عدة دول من بينها الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وايران وغيرها الاستفتاء المزمع حيث تقول تلك الدول إن الحفاظ على وحدة العراقية مرتبط بإرساء الأمن والسلام والرخاء في المنطقة.



ويشارك نحو خمسة ملايين نسمة في مناطق خاضعة لسيطرة الأكراد في شمال العراق في استفتاء غير ملزم على الاستقلال يوم الاثنين.



وترفض الحكومة العراقية استفتاء إقليم كردستان، وتقول إنه لا يتوافق مع دستور البلاد المعتمد في 2005، ولا يصب في مصلحة الأكراد سياسيًا ولا اقتصاديًا ولا قوميًا.

سيريانيوز