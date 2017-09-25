اتهمت "قوات سوريا الديمقراطية"، يوم الاثنين، طائرات روسية بقصف مواقعها في دير الزور، ما أدى لإصابة بعض المقاتلين.

ونقلت وكالة (رويترز) عن متحدث باسم القوات مصطفى بالي، قوله ان "الهجوم الذي وقع براً وجواً، أسفر عن اصابة عدد من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية".

ويأتي اتهام القوات لروسيا باستهداف مواقعهم في دير الزور، بعد نحو عشرة أيام على اتهام مماثل قالت فيه طائرات روسية وقوات سورية استهدفت قواتها المدعومة من الولايات المتحدة في محافظة دير الزور، ما ادى لإصابة ستة من مقاتليه.

ونفت روسيا الاتهامات التي وجهتها لها القوات ومعها واشنطن، بقصف مواقع مقاتلين يدعمهم التحالف الدولي.

وتضم قوات سوريا الديمقراطية مقاتلين من الأكراد والعرب وتقاتل مع التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.

يشار الى ان "قوات سوريا الديمقراطية" بدأت في وقت سابق من الشهر الجاري حملة عسكرية ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في دير الزور حققت من خلالها تقدماً كبيراً، مقابل اتساع رقعة سيطرة الجيش النظامي الذي تمكن بدعم روسي، من فك حصار التنظيم الارهابي لدير الزور، وسط مخاوف من اشتباك الجانبين.