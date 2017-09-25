سقط قتلى وجرحى، يوم الاثنين، بسقوط صواريخ وطلقات متفجرة في مدينة درعا والقرداحة بريف اللاذقية وحضر في ريف القنيطرة.

وقالت وكالة سانا (الرسمية) ان طفلاً في درعا، قتل متأثراً بجراح ناتجة عن اصابته بطلقات متفجرة في الرأس والصدر.

واتهمت الوكالة مجموعات مسلحة منتشرة في مخيم النازحين ودرعا البلد باستهداف حي السبيل في مدينة درعا.

وكان طفل وامرأة أصيبوا بجروح في الـ 8 من الشهر الجاري جراء إطلاق نار عشوائي على حيي الكاشف والضاحية في مدينة درعا.

وفي حضر بريف القنيطرة، قالت الوكالة، ان شخصاً لقي حتفه إثر اصابته برصاص قناص مصدره التلول الحمر.

وكان شخص أصيب يوم 21 أيلول الجاري، بنيران أطلقها مسلحون باتجاه بساتين قرية حضر أثناء جني المزارعين موسم التين، وتم نقله إلى أحد المشافي.

وفي ريف اللاذقية، قالت مصادر موالية عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ان امرأتين شقيقتان قتلتا، وأصيب 6 آخرين، اثر سقوط 6 صواريخ غراد مصدرها تلال كباني، على مدينة القرداحة.

وأصيب شخصان يوم الأحد، جراء سقوط قذائف صاروخية على ريف مدينة القرداحة بريف اللاذقية.

وتعرضت مناطق بالقرداحة ومحيطها والخاضعة تحت سيطرة النظام, في الآونة الأخيرة, لسقوط قذائف صاروخية , مماادى الى سقوط ضحايا.

يشار الى انه تم التوصل لاتفاق خلال اجتماع استانا الاخير منتصف الشهر الجاري على اقامة مناطق خفض التصعيد في الغوطة الشرقية ومحافظات إدلب وحمص واللاذقية وحلب وحماة, لمدة 6 اشهر قابلة للتمديد.

وتتعرض مناطق خاضعة لسيطرة الجيش النظامي الى الاستهداف بالقذائف والرصاص المتفجر، في حين تشهد مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة الى قصف وغارات جوية ومدفعية ينفذها النظامي بدعم من روسيا.

سيريانيوز