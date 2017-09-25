أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتشديد الحظر المفروض على دخول مواطني إيران وليبيا وسوريا واليمن والصومال إلى الولايات المتحدة بداية من 18 تشرين الأول القادم.



وقالت إدارة الرئيس الأمريكي إن الولايات المتحدة ستمنع دخول مواطني كوريا الشمالية إليها في إطار حظر سفر جديد يفرض قيودا أيضا على مواطني تشاد وفنزويلا.



وجاءت القيود الجديدة، بناء على مراجعة بعد طعن في إحدى المحاكم على حظر السفر الأصلي الذي أصدره ترامب.



وقال الإعلان ان "كوريا الشمالية لا تتعاون مع الحكومة الأمريكية بأي شكل وتتقاعس عن تلبية كافة متطلبات تبادل المعلومات".



وأكد الإعلان على أنه تم رفع القيود المفروضة على دخول السودانيين.



وجاء بالبيان أن مواطني العراق سيخضعون لفحص إضافي لدخول الولايات المتحدة لكنهم لن يواجهوا قيودا.



وعلقت واشنطن دخول الإيرانيين إلى الولايات المتحدة باستثناء حملة تأشيرات الدراسة وتبادل الزيارات السارية.



وسمحت المحكمة العليا الأمريكية في حزيران الماضي بحظر مؤقت على دخول المسافرين من ست دول ذات أغلبية مسلمة بينها سورية وأي لاجئين لا تربطهم صلة قوية بالولايات المتحدة بينما قررت البت في قانونية الأمر التنفيذي في الخريف.



وكان الأمر التنفيذي فرض حظرا مدته 90 يوما على دخول الوافدين من ليبيا وإيران والصومال والسودان وسوريا واليمن وحظرا آخر مدته 120 يوما على كل اللاجئين لتمكين الحكومة الأمريكية من تنفيذ عمليات فرز أقوى, الا ان قضاة اتحاديون تمكنوا من عدم تنفيذ القرار قبل سريانه في 16 آذار.



وكان الرئيس الاميركي دونالد ترامب وقع قرارا يسمى "حماية الأمة من دخول إرهابيين أجانب إلى الولايات المتحدة" كان من بين وعوده الانتخابية ويتمثل في تعليق دخول اللاجئين بالكامل إلى بلاده لمدة 120 يوما على الأقل واللاجئين السوريين إلى أجل غير مسمى.

سيريانيوز