أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، يوم الاثنين، أن تركيا وروسيا وإيران تعمل على إقامة منطقة جديدة لخفض التوتر في عفرين شمال غرب سوريا.

ونقلت وكالة (الأناضول) التركية عن يلدريم قوله، "نقوم الآن بخطوات مشتركة مع إيران وروسيا، من أجل إقامة منطقة خفض توتر في منطقة مدينة عفرين السورية في شمال البلاد".

وكانت روسيا أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري، انشاء لجنة مصالحة وطنية في منطقة عفرين شمال حلب،

وكانت تركيا استعدت حزيران الماضي، لتنفيذ عملية عسكرية في عفرين، حيث يشكل الأكراد غالبية السكان فيها، وتعتبرهم انقرة خطراً على أمنها.

وتعتبر عفرين وادلب من المناطق التي تثير قلق تركيا، وسعت مؤخراً لتطبيق اتفاق خفض التوتر فيهما.

وكانت روسيا وتركيا وإيران الدول الضامنة للهدنة في سوريا، أعلنت منتصف الشهر الحالي، عن بدء عمل أربع مناطق لخفض التوتر – في جنوب غرب سوريا والغوطة الشرقية ومحافظة حمص ومحافظة إدلب (إضافة إلى بعض المناطق التابعة لمحافظات حلب واللاذقية وحماة المجاورة).

سيريانيوز