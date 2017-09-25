أنشأت مجموعة طبية روسية، يوم الاثنين، مركزاً طبياً متنقلاً في قرية تل السوس بمحافظة حلب.

ونقلت وسائل إعلام عن رئيس المجموعة الطبية أنطون سميرنوف قوله، ان "معظم المرضى في هذه المنطقة يعانون من الجفاف وأمراض الجهاز الهضمي. فيما يعاني الكثير من الأطفال من احتقان في الحلق".

وأضاف الطبيب الروسي أنه "لا توجد حتى صيدلية في القرية، وأن أقرب مستشفى يقع على بعد 20 كيلومترا، لذلك يعطي الأطباء الروس لكل مريض مجموعة من الأدوية الضرورية".

وقام العسكريون في مركز المصالحة الروسي بسوريا ، بنصب المركز الطبي، اضافة لإيصال أكثر من طنين من المساعدات الإنسانية إلى سكان القرية.

وتقدم روسيا عبر مركز المصالحة الروسي في قاعدة "حميميم" مساعدات انسانية يجري ايصالها لمختلف المناطق، فضلا عن اسقاط مساعدات جواً لمناطق محاصرة مثل دير الزور سابقاً.

وسبق أن أهدت روسيا في كانون الاول 2016، مستشفى متنقل إلى السلطات السورية تم نصبه في مدينة حلب.

يشار الى ان روسيا تعد الداعم الأكبر للنظام السوري، حيث تنفذ ضربات جوية تمهيداً لتقدم الجيش النظامي في خلف المناطق، اضافة لاستهداف مواقع ومقرات تنظيم "داعش" بصواريخ مجنحة تطلقها سفنها في المتوسط.

سيريانيوز