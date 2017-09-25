بدأ التصويت في الاستفتاء على انفصال إقليم كردستان بشمال العراق يوم الاثنين على الرغم من تخوف بعض الدول من أنه سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (0500 بتوقيت جرينتش) على أن تغلق في السادسة مساء. وستعلن النتائج النهائية خلال 72 ساعة.

وستكون على الأرجح نتيجة الاستفتاء تصويت الأغلبية ”بنعم“ على الاستقلال.

ويهدف الاستفتاء غير الملزم إلى منح تفويض لرئيس الإقليم مسعود البرزاني لإجراء مفاوضات مع بغداد ودول الجوار.

ويشارك نحو خمسة ملايين نسمة في مناطق خاضعة لسيطرة الأكراد في شمال العراق في استفتاء غير ملزم على الاستقلال يوم الاثنين.

وترفض الحكومة العراقية استفتاء إقليم كردستان، وتقول إنه لا يتوافق مع دستور البلاد المعتمد في 2005، ولا يصب في مصلحة الأكراد سياسيًا ولا اقتصاديًا ولا قوميًا.

وتعارض عدة دول من بينها الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وايران وغيرها الاستفتاء المزمع حيث تقول تلك الدول إن الحفاظ على وحدة العراقية مرتبط بإرساء الأمن والسلام والرخاء في المنطقة.