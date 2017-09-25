قصفت قوات الحرس الثوري الإيراني مواقع تابعة لتنظيم "داعش" في دير الزور بطائرات بدون طيار.

وذكر تلفزيون "برس تي في" الرسمي الإيراني أن "الحرس الثوري وجه ضربات إلى مواقع لـ"داعش" في محافظة دير الزور"، مشيرا إلى أن "العملية أسفرت عن مقتل "عدد كبير من الإرهابيين".

وأضاف التلفزيون أن الضربات أدت أيضا إلى تدمير مركبات وكميات كبيرة من العتاد العسكري والذخيرة للمسلحين.

وأوضح تقرير القناة أن هذه الضربات تمثل "جزءا من عملية تنفذها القوات الإيرانية لتطهير الحدود السورية العراقية من مجموعات إرهابيي داعش".

وكانت قوات الحرس الثوري "استهدفت بصواريخ بالستية في حزيران الماضي مقر لداعش في دير الزور في سوريا ردا على تنفيذ عمليتين انتحاريتين في طهران.

يشار الى ان طهران تقدم دعماً عسكرياً واقتصادياً للنظام السوري, خلال الازمة, وتسانده في معاركه ضد التنظيمات المسلحة المنتشرة في البلاد.

سيريانيوز