سقط 4 قتلى بينهم طفلان، وأصيب 3 آخرون، يوم الأحد، إثر سقوط قذائف صاروخية على مدينة سلمية في ريف حماة.

ونقلت وكالة (سانا) الرسمية عن مدير مشفى سلمية الوطني نوفل سفر قوله، "وصل جثامين 4 قتلى الى المشفى بينهم طفلان إضافة إلى إسعاف 3 جرحى، إصابة اثنين منهم خطرة جراء تعرضهم لشظايا القذائف الصاروخية".

وكانت امرأة لقيت حفتها، وأصيب 4 أشخاص أول أمس جراء سقوط القذائف الصاروخية على عدد من القرى والبلدات في ريف حماة.

وتتعرض مناطق خاضعة لسيطرة الجيش النظامي الى الاستهداف بالقذائف والرصاص المتفجر، في حين تشهد مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة الى قصف وغارات جوية ومدفعية ينفذها النظامي بدعم من روسيا.

سيريانيوز