أكرم خيتافي وفادة ضيفه فياريال برباعية نظيفة، وعمق اسبانيول جراح ضيفه ديبورتيفو لا كورونيا عندما تغلب عليه 4-1 الاحد في المرحلة السادسة من الدوري الاسباني لكرة القدم.

في المباراة الاولى على ملعب "كولوسيوم ألفونسو بيريز" في خيتافي، انتظر اصحاب الارض الشوط الثاني لحسم النتيجة، فافتتح له انخل رودريغيز التسجيل في الدقيقة 54، واضاف خورخي مولينا الثاني بعد 10 دقائق، ثم ماركيل بيرغارا الثالث (67) قبل ان يختم انخل رودريغيز المهرجان بهدف رابع في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.



وهو الفوز الثاني لخيتافي هذا الموسم مقابل تعادلين وخسارتين فرفع رصيده الى 8 نقاط وارتقى الى المركز التاسع، فيما مني فياريال بخسارته الثالثة هذا الموسم مقابل فوزين وتعادل فتجمد رصيده عند 7 نقاط وتراجع الى المركز الثالث عشر.



وفي الثانية على ملعب "باور 8" في برشلونة، سجل البرازيلي ليو باتيستاو (5 من ضربة رأس) واليخاندرو اريباس (22 خطأ في مرماه) وجيرار مورينيو (73 من ركلة جزاء و90) اهداف اسبانيول، والكوستاريكي سيلسو بورغيس (53) هدف ديبورتيفو.



ورفع اسبانيول رصيده الى 8 نقاط في المركز الحادي عشر مقابل 4 للخاسر الذي يقبع في المركز الثامن عشر.



ولم تكن حال لاس بالماس افضل من ايبار وسقط على ارضه امام ضيفه ليغانيس بهدفين نظيفين سجلهما الفرنسي كلاوديو بوفو (47) وخافيير غيراسو (90+6).



واستعاد ليغانيس نغمة الانتصارات التي غابت عنه منذ المرحلتين الاولى والثانية وحقق فوزه الثالث بعد خسارتين وتعادل واحد وصعد الى المركز الخامس مؤقتا برصيد 10 نقاط، في حين مني لاس بالماس بخسارته الثانية على التوالي والرابعة هذا الموسم مقابل فوزين فتجمد رصيده عند 6 نقاط وتراجع الى المركز الخامس عشر.



وافتتحت المرحلة السبت ففاز اتلتيكو مدريد على اشبيلية 2-صفر، وخسر الافيس امام ريال مدريد 1-2، وجيرونا امام برشلونة صفر-3، وتعادل ملقة مع اتلتيك بلباو 3-3.