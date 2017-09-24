اعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" يوم الأحد، عن تشكيل مجلس مدني ليحكم محافظة دير الزور شرق سوريا.

ونشرت وكالة (رويترز) بيان ختامي لمجلس دير الزور جاء فيه ان "المجلس سيعمل على تعزيز اللحمة القوية بين أبناء المحافظة"، مشيرا الى ان "الأولوية تتمثل في عودة عشرات الآلاف من نازحي المحافظة الذين فروا خلال الصراع واستعادة الخدمات الأساسية".

وحث المجلس في البيان التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة على "تقديم المساعدة للمحافظة التي عانت من ويلات الحرب."

واختارت "قوات سوريا الديمقراطية" مئة شخصية من وجهاء وشيوخ العشائر للاجتماع وانتخاب مجلس لإدارة المحافظة يوم الأحد.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تتسابق فيها "سوريا الديموقراطية" مع القوات النظامية للسيطرة على مدينة دير الزور، حيث تمكن الجيش النظامي مؤخرا من كسر حصار تنظيم "داعش" على المدينة الذي استمر نحو 3 سنوات.

واستطاعت القوات يوم السبت، السيطرة على حقل كبير للغاز الطبيعي في محافظة دير الزور من تنظيم "داعش" بعد أيام من القتال بالقرب من الضفة الشرقية لنهر الفرات.

وكانت "قوات سوريا الديمقراطية"، اطلقت في وقت سابق من ايلول الجاري عملية لتحرير محافظة دير الزور من نتظيم "داعش" وتمكنت من السيطرة على ريفها الشمالي كما تقدمت إلى الشرق من نهر الفرات.

و تواجه دير الزور عمليتين عسكريتين منفصلتين ضد "داعش", الأولى يشنها النظامي , بدعم روسيا, حيث تمكن من فك الحصار عن القوات الموالية له المحاصرة داخل المدينة عبر محور تدمر السخنة في الصحراء السورية, والثانية ينفذها مقاتلون أكراد, بدعم من التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن.

سيريانيوز