فشل سانت اتيان في استعادة المركز الثالث من بوردو بسقوطه في فخ التعادل امام ضيفه رين 2-2 الاحد في المرحلة السابعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وتخلف سانت اتيان مرتين عبر بنجامان بوريغو (41) والدولي التونسي وهبي الخزري (53 من ركلة جزاء)، ورد بهدفين للبرازيلي غابريال سيلفا (45+2) والعاجي جوناثان بامبا (70 من ركلة جزاء).



وهو التعادل الثاني لسانت اتيان هذا الموسم مقابل 4 انتصارات وهزيمة واحدة فرفع رصيده الى 14 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف بوردو الذي كان انتزع المركز الثالث بفوزه على ضيفه غانغان 3-1 السبت.



في المقابل، حقق رين التعادل الثالث له هذا الموسم مقابل فوز واحد و3 هزائم فرفع رصيده الى 6 نقاط في المركز الخامس عشر.



وافتتحت المرحلة الجمعة بتعادل نيس مع انجيه، وخسارة ليل امام موناكو صفر-4، واستكملت السبت بتعادل مونبلييه مع باريس سان جرمان صفر-صفر، وليون مع ديجون 3-3، وفوز كاين على اميان 1-صفر، وخسارة متز امام تروا صفر-1.