شدد إنتر ميلان الضغط على نابولي ويوفنتوس المتصدرين بفوزه الصعب على مضيفه جنوى 1-صفر، الأحد في المرحلة السادسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

واجه إنتر ميلان صعوبة كبيرة في تحقيق الفوز وانتظر حتى الدقيقة 88 لتسجيل هدفه عبر دانيلو دي إمبروزيو.



ورفع إنتر رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطتين خلف نابولي ويوفنتوس بطل المواسم الستة الماضية اللذين تغلبا على سبال 3-2 وتورينو 4-صفر على التوالي السبت.



وينافس إنتر على مراكز الصدارة برغم الصعوبة التي يواجهها لتسجيل الأهداف، فقبل ثمانية أيام انتظر فريق المدرب لوتشيانو سباليتي حتى الدقائق العشر الأخيرة للفوز على كروتوني المتواضع، والثلاثاء الماضي، جاء هدف التعادل لإنتر في مرمى مضيفه بولونيا 1-1 في الدقيقة 77.



وتابع امبروزيني برأسه كرة من ركلة ركنية قبل دقيقتين من النهاية ليخطف إنتر هدف الفوز على جنوى الذي يحتل المركز الثامن عشر.



وخسر ميلان المواجهة مع مضيفه سمبدوريا وسقط على ملعب لويجي فيراريس صفر-2، فخسر المركز الرابع لمصلحة لاتسيو الذي تغلب على مضيفه فيرونا بثلاثية لتشيرو إيموبيلي (24 من ركلة جزاء و40) وآدم ماروسيتش (60).



ورفع لاتسيو رصيده إلى 13 نقطة، متقدماً بفارق نقطة على روما الخامس الذي فاز السبت على أودينيزي 3-1، وتجمد رصيد ميلان عند 12 نقطة لكنه تراجع إلى المركز السادس.



وفاز كروتوني على ضيفه بينيفنتو بهدفين لرولاندو ماندراغورا (43) وماركوس روهدين (58).



وخسر كالياري أمام ضيفه كييفو بهدف لروبرتو إنغليسي (53) وستيبنسكي (90+3).