سقط هانوفر المتصدر السابق في فخ التعادل مع كولن الاخير 0-0، فيما تمكن ليفركوزن من الفوز 3-0 أمام ضيفه هامبورغ الاحد في المرحلة السادسة من الدوري الالماني لكرة القدم.

فشل هانوفر بالتالي في انتزاع المركز الثالث من بايرن ميونيخ بطل المواسم الخامسة الماضية الذي تعادل بدوره مع فولفسبورغ 2-2 الجمعة.



ورفع هانوفر مفاجأة الموسم رصيده الى 12 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطة خلف بايرن ميونيخ الثالث، ونقطتين خلف هوفنهايم الثاني، واربع نقاط عن بوروسيا دورتموند المتصدر.



في المقابل، فانها النقطة الاولى لكولن هذا الموسم بعد خمسة هزائم لكنه بقي في المركز الثامن عشر الاخير.



وفاز باير ليفركوزن على ضيفه هامبورج بثلاثية نظيفة، على ملعب باي أرينا، وجاءت ثلاثية أصحاب الأرض، عن طريق كيفين فولاند (20) و(83)، ولوكاس ألاريو (23).



وبهذا الفوز رفع باير ليفركوزن رصيده إلى سبع نقاط، في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد هامبورج عند ست نقاط، في المرتبة الـ15، بعدما مُني بخسارته الرابعة على التوالي.