أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الأحد، عن مقتل الفريق فاليري أسابوف بقصف مدفعي، قالت ان تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) شنه في دير الزور.

وقالت الوزارة في بيان إن "الفريق فاليري أسابوف، الذي ترأس مجموعة المستشارين العسكريين الروس في سوريا، تعرض لإصابة قاتلة جراء انفجار قذيفة أطلقها مسلحو (داعش)، عند مركز قيادة تابع للجيش النظامي".

وبينت الوزارة ان أسابوف كان يؤدي مهمته لمساعدة العسكريين السوريين في إدارة عملية تحرير مدينة دير الزور من "داعش".

وسبق أن أعلنت موسكو عن مقتل عسكريها في سوريا، الا انها نفت تقارير صحفية عن وجود عدد كبير من القتلى الروس اثر عملياتها بسوريا، مؤكدة انه الارقام التي تصدر عن الدفاع الروسية هي فقط الرسمية، وأي متطوعين روس لا علاقة لها بهم

وقتل عدد من العسكريين الروس, خلال العمليات العسكرية في عدة مناطق, وذلك منذ بدء التدخل الروسي بسوريا 30 أيلول عام 2015, دعما للنظام السوري.

يذكر أن روسيا بدأت عملية عسكرية في سوريا نهاية أيلول 2015، حيث اتخذت من قاعدة "حميميم" الجوية في ريف اللاذقية مقراً لقواتها، التي تقدم دعماً جوياً واستشاريا وتدريبياً للجيش النظامي.

سيريانيوز