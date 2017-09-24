قالت الشرطة الأمريكية، يوم الأحد، إن امرأة قتلت وأصيب آخرون في حادثة إطلاق نار بكنسية في مدينة أنتيوك بولاية تينسي.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن الشرطة قولها، ان امراة قتلت بعد أن قام رجل مسلح بإطلاق النار عشوائياً، كما أصيب 7 آخرون بينهم الرجل المسلح.

ولفتت الشرطة الى انه تم "نقل جميع المصابين الى المشفى، حيث ان معظمهم كبار في السن".

وكان ضحايا سقط قبل نحو عشرة أيام، جراء حادثة اطلاق نار على احدى المدارس بمدينة سبوكان في ولاية ويسكونسن الأمريكية.

وتكررت حوادث اطلاق نار بين شهري حزيران وتموز الماضيين ابرزها استهدفت اعضاء في الكونغرس واحدى المنشات في سان فرنسيسكو بالاضافة لملهى ليلي في ولاية أركنساس, مما اسفر عن ضحايا.

يذكر أن عدة مدن في الولايات المتحدة تعرضت في الفترة الأخيرة لهجمات مسلحة و حوادث اطلاق نار اسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

سيريانيوز