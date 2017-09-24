تابع يوفنتوس حامل اللقب في السنوات الست الماضية بدايته الرائعة، بعد تحقيقه الفوز السادس على التوالي في المرحلة السادسة من الدوري الايطالي لكرة القدم.

وتخطى يوفنتوس ضيفه وجاره تورينو 4-صفر في دربي محلي، ليرفع رصيده الى 18 نقطة في الصدارة وبفارق الأهداف خلف نابولي مقابل 13 لانتر الذي يستقبل جنوى الأحد.



على ملعب "اليانز ستاديوم"، تقدم لاعبو المدرب ماسيمليانو اليغري عن طريق هدافهم الارجنتيني باولو ديبالا بتسديدة يسارية ارضية من حدود المنطقة (16).



وتلقى تورينو صفعة قوية لطرد لاعبه دانييلي بازيلي مبكرا (24)، ليختم يوفنتوس الشوط الأول بهدف ثان حمل توقيع لاعب الوسط البوسني ميراليم بيانيتش بتسديدة يمينية جميلة من خارج المنطقة (40).



وفي الشوط الثاني، سجل البرازيلي اليكس ساندرو الثالث للسيدة العجوز برأسية اثر ركنية (57)، قبل ان يحقق ديابالا ثنائيته الشخصية، رافعاً رصيده إلى 10 اهداف، بعد اختراقة من مواطنه غونزالو هيغواين في نهاية المباراة (90+1).



ولم يخسر يوفنتوس في دربي تورينو منذ 22عاماً. ويستقبل يوفنتوس الاربعاء اولمبياكوس اليوناني في دوري ابطال اوروبا بعد سقوطه افتتاحا امام برشلونة الاسباني بثلاثية نظيفة.