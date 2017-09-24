قررت إيران اغلاق مجالها الجوي مع كردستان العراق, بطلب من السلطات العراقية, في وقت تواصل تركيا مناوراتها العسكرية قرب حدود الاقليم, وذلك قبيل الاستفتاء على استقلال الإقليم المقرر غدا الاثنين.

وجاء في القرار, الذي اتخذه المجلس الاعلى للامن القومي في ايران, ونشرته وكالات انباء ايرانية, ، انه "تم إيقاف جميع رحلات الطيران الايرانية باتجاه مطاري السليمانية وأربيل، وكذلك رحلات الطيران العابرة لأجواء ايران انطلاقا من اقليم كردستان".

واشار المتحدث بإسم المجلس الاعلى للامن القومي الايراني كيوان خسروي, الى ان القرارات المتسرعة لبعض المسؤولين في اقليم كردستان العراق "ستقيد قدرة التأثير والحوار البناء للكرد في سيادة العراق وستجعل امن الاكراد والعراق والمنطقة يواجه تحديات جدية ايضاً".

وجاء ذلك بعدما شنت قوات المدفعية الإيرانية عمليات قصف مدفعي كثيفة استهدفت مناطق الغابات الحدودية التابعة لإقليم كردستان العراق.

وقال حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، في بيان نشره على موقعه الرسمي، إن "القصف الإيراني تركز على عدة قرى تابعة لمنطقتي باليكايتي وحاجي عمران الحدوديتين".

وبالتزامن مع إغلاق المجال الجوي، بدأت إيران إجراء مناورات عسكرية بالقرب من إقليم كردستان العراق.

كما تزامن ذلك , في وقت تجري تركيا مناورات عسكرية بالقرب من الإقليم.

وجاء القصف الإيراني قبيل الاستفتاء على استقلال كردستان العراق، الذي تنوي حكومة الإقليم إجراءه غدا الاثنين.

وهددت تركيا وإيران والعراق , في بيان مشترك, باتخاذ "إجراءات" لم تحددها, ضد إقليم كردستان العراق، في حال المضي بإجراء الاستفتاء, وذلك عقب بعد لقاء ثلاثي ضم وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري والإيراني محمد جواد ظريف والتركي مولود غاويش أوغلو على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك منذ ايام.

وأجرى الجيش التركي الاثنين الماضي تدريبات على الحدود مع العراق قبل إجراء استفتاء على استقلال إقليم كردستان، الذي وصفته أنقرة بأنه تهديد لأمنها القومي.

وحثت تركيا والولايات المتحدة وقوى غربية أخرى إقليم كردستان العراق على إلغاء الاستفتاء، معبرة عن قلقها من أن يؤدي لزيادة التوترات وصرف الانتباه عن الحرب على تنظيم داعش في العراق وسوريا.

والاستفتاء المزمع إجراؤه، غدًا الإثنين، غير مُلزم، ويتمحور حول استطلاع رأي سكان المحافظات الثلاث بالإقليم الكردي، وهي: أربيل والسليمانية ودهوك، ومناطق أخرى متنازع عليها، بشأن ما إذا كانوا يرغبون بالانفصال عن العراق أم لا.

وأدى موضوع الاستفتاء إلى انقسام بين الفصائل الكردية، حيث يؤيد بعضها تأجيله.