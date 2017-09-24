أعلنت اللجنة القضائية العليا للانتخابات، يوم الأحد، عن قبول 12 طلباً لملء المقعد الشاغر في الدائرة الانتخابية لحافظة دير الزور.

وبينت اللجنة أنها قبلت طلبات 12 شخصا تقدموا بطلبات الترشح للمقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية لمحافظة دير الزور عن القطاع (ب).

وكانت لجنة استلام طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشعب في محافظة دير الزور أنهت عملها في استقبال طلبات الراغبين بالترشح.

وحدد المرسوم 272 لعام 2017، الصادر عن الرئيس بشار الأسد يوم 11 أيلول الجاري، يوم السبت الواقع في الـ 30 من الشهر الجاري موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية لشغل المقعد الشاغر عن القطاع (ب) في محافظة دير الزور.

سيريانيوز