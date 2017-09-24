قامت وزارة الدفاع الروسية, يوم الأحد, بنشر صور اعتبرتها أدلة على تواطئ القوات الأمريكية مع تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش)في في ريف دير الزور الشمالي.

وأعلنت الوزارة في بيان نشرته على حسابها الرسمي في "فيسبوك" أن القوات الأمريكية سمحت لعناصر "قوات سوريا الديمقراطية" المرور دون أي عوائق عبر مواقع لـ"داعش" على طول الضفة اليسرى لنهر الفرات.

وأوضحت أن الصور التي تم نشرها التقطت من الجو في مناطق انتشار "داعش" خلال فترة ما بين 8 و12 أيلول الجاري، وتظهر العديد من عربات "همر" الأمريكية عند النقاط المحصنة التي أقامها التنظيم.

وأشارت الوزارة إلى "غياب أي آثار لاقتحام القوات الأمريكية هذه المواقع أو قصف طيران التحالف الدولي لها، وحتى اتخاذ عناصر الجيش الأمريكي أي إجراءات وقائية لحماية مواقعهم".

وأضاف البيان "لا يمكن لذلك أن يدل إلا على أن العسكريين الأمريكيين يشعرون بالأمان في المناطق الخاضعة للإرهابيين"

وكانت وزارة الدفاع الروسية, أعلنت في 21 أيلول الجاري, أن وسائل المراقبة كشفت عن انضمام مقاتلي قوات "سوريا الديمقراطية" (قسد) إلى عناصر تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في دير الزور.

وتواجه دير الزور حملتين عسكريتين منفصلتين ضد تنظيم "داعش" لطرده من المنطقة، الأولى يشنها الجيش النظامي, المدعوم من روسيا, أما الثانية تشنها قوات قسد, المدعومة من التحالف الدولي.

ويشار إلى أن هذه ليست الاتهامات الأولى التي توجهها وزارة الدفاع الروسية إلى العسكريين الأمريكيين بالتواطؤ مع منظمات إرهابية في سوريا، حيث كانت موسكو قد حملت الولايات المتحدة، قبل أيام، المسؤولية عن الوقوف وراء هجوم شنه مسلحو "جبهة النصرة" على مواقع للجيش النظامي في ريف حماة الشمالي الشرقي قرب الحدود الإدارية مع محافظة إدلب.

سيريانيوز