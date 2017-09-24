برشلونة المتصدر يواصل سلسلة الانتصارات بثلاثية بشباك جيرونا محققاً العلامة الكاملة اخبار الرياضة شارك

واصل برشلونة سلسلة انتصاراته بفوز سهل على مضيفه جيرونا بثلاثية نظيفة في ديربي كتالوني بين الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم .

المباراة سيطر عليها برشلونة منذ البداية رغم تعرض مرماه لمحاولات من المضيف الصعب المراس على أرضه. استفاد برشلونة من هدفين بالخطأ، سجلهما اداي (17) والحارس غوركا ايرايزوز (48) ولويس سواريز في الدقيقة (69) الذي خاض مباراته المئة في الدوري الإسباني.



المباراة شهدت ترداد هتافات سياسية تنادي باستقلال كاتالونيا من قبل الجماهير التي بلغ عدها ثلاثة عشر ألف مشاهد وهي سعة الملعب الصغير الحجم.



وهذه البداية المميزة في الليغا، بالفوز في اول ست مباريات، لم يحققها برشلونة منذ موسم 2013-2014.



ورفع الفريق الكتالوني رصيده إلى 18 نقطة من ستة انتصارات متتالية، مقابل 5 نقاط لجيرونا في المركز الخامس عشر. سيريانيوز 2017-09-24 12:58:45 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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