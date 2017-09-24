أعلن, يوم الأحد, "الحزب الديمقراطي الكردستاني", و "الاتحاد الوطني الكردستاني", و "الاتحاد الإسلامي الكردستاني"، أن إجراء استفتاء الاستقلال، غداً الاثنين، سيكون في كامل أراضي إقليم كردستان ومن ضمنها كركوك.

وأفادت مصادر إعلامية, أن الأحزاب الثلاثة، عقدوا اجتماعا برئاسة رئيس إقليم كردستان، مسعود بارزاني بحضور مسؤولي محافظة كركوك.

وقرر المجتمعون إجراء استفتاء الاستقلال في موعده المقرر، الاثنين 25 أيلول ، بكامل أراضي الإقليم، بما فيها محافظة كركوك، فيما تم تأجيل إصدار بيان الاجتماع لحين انتهاء الاجتماع الداخلي لفرع الاتحاد الوطني الكردستاني في كركوك.

وعن الاستفتاء قال رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني، في كلمة أن بغداد هي التي أرغمت الإقليم على إجراء الاستفتاء , مضيفاً أن الشراكة مع بغداد انتهت, و لا توجد شراكة حقيقية في العراق.

وأوضح بارزاني "سعينا كثيرا لمعالجة هذه الأوضاع مع بغداد والمجتمع الدولي، لكن بغداد هي من رفضت قبولنا ", مُذَكراً بأنه قبل عام توجه إلى بغداد للمطالبة بإصلاح الخلل الحاصل في تطبيق مبدأ الشراكة.

ويشارك نحو خمسة ملايين نسمة في مناطق خاضعة لسيطرة الأكراد في شمال العراق في استفتاء غير ملزم على الاستقلال يوم الاثنين.

وسيجيب المشاركون في الاستفتاء بنعم أو لا على سؤال "هل تريد إقليم كردستان والمناطق الكردية خارج إدارة الإقليم أن تصبح دولة مستقلة ؟".

وترفض الحكومة العراقية استفتاء إقليم كردستان، وتقول إنه لا يتوافق مع دستور البلاد المعتمد في 2005، ولا يصب في مصلحة الأكراد سياسيًا ولا اقتصاديًا ولا قوميًا.

وتعارض عدة دول من بينها الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وايران وغيرها الاستفتاء المزمع حيث تقول تلك الدول إن الحفاظ على وحدة العراقية مرتبط بإرساء الأمن والسلام والرخاء في المنطقة.

سيريانيوز