ارتفعت حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب المكسيك, منذ يوم الثلاثاء الماضي, إلى 295 شخص, بحسب ما اعلنه الدفاع الوطني.

ونقلت وكالة (الاناضول) عن منسق أعمال الدفاع المدني الوطني في المكسيك لويس فليب بوينتا بوينتا, عبر حسابه "تويتر", أن 157 لقوا مصرعهم في العاصمة مكسيكو سيتي، و73 بولاية موريلوس، و45 بولاية بويبلا، و13 في ولاية مكسيك، و6 في ولاية غويرو، وشخصا واحدا في ولاية أواكساكا.

من جهته، أعلن الجيش المكسيكي إنقاذه 155 شخصا من بين الأنقاض المتهدمة في العاصمة مكسيكو سيتي.

وكانت السلطات المكسيكية قالت سابقا، أنها حصلت على نحو 200 إعلان حول أشخاص مفقودين إثر الزلزال.

وبلغت قوة الزلزال المدمر 7.1 درجات على مقياس ريختر، الذي ضرب المكسيك يوم الثلاثاء الماضي .

ووقع في المكسيك زلزال اخر في وقت سابق من الشهر الجاري بلغت شدته 8.1 درجة على مقياس ريختر, ادى إلى مقتل 90 شخصا على الأقل.

يشار الى ان اقوى زلزال مدمر وقع في العاصمة المكسيكية في 19 أيلول 1985،بقوة 8 درجات, بحسب مقياس ريختر , متسببا في مقتل قرابة 5 آلاف شخص على الأقل.

سيريانيوز